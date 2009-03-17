Украинские куры против кур из США и Бразилии

Украина начала антидемпинговое расследование импорта мяса птицы из США и Бразилии. Об этом говорится в сообщении межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ), опубликованном в газете «Урядовый курьер» (номер от 17 марта т.г.).

Согласно сообщению, 6 марта комиссия рассмотрела соответствующую жалобу компании "Мироновский хлебопродукт", птицекомбината "Днепровский", компании "Руби Роз Агрикол Ко. ЛТД" о наличии и влиянии демпинга куриных окорочков (куриные половины, четвертины, ножки и их части), поставляемых из США и Бразилии, и нанесение вреда национальному производителю.

В связи с этим МКМТ приняла решение о возбуждении и проведении антидемпингового расследования в части импорта в Украину половин и четвертин кур, а также ножек и их частей происхождением из США и Бразилии. Проведение антидемпингового расследования поручено Министерству экономики Украины.

По данным украинских производителей, которые приведены в жалобе, в 2007 г. экспортная стоимость куриной продукции из США и Бразилии составляла 0,46 долл./кг, тогда как на внутренних рынках этих стран цена составляла 0,96 долл./кг и 1,35 долл./кг соответственно. При этом темпы роста объемов импорта из США в 2007 г. выросли на 75% по сравнению с 2005 годом, а из Бразилии – на 637%.