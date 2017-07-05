МВФ официально не подтвердил исключение земельной реформы из меморандума с Украиной - источник

Ключевой кредитор нашей страны – Международный валютный фонд официально не подтвердил готовность исключить земельную реформу из перечня структурных маяков в программе расширенного финансирования EFF между Украиной и МВФ. Об этом УНИАН сообщил источник в Кабинете министров, знакомый с ходом переговоров.

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"Чтобы говорить о том, что какой-либо маяк снят, нужно получить официальные письменные подтверждения Фонда, однако таковых, насколько известно, пока не поступало. Ссылки на анонимные устные заявления в данном случае просто неадекватны и свидетельствуют о непонимании того, как строится работа с Фондом, и важности соблюдения процедур в этом сотрудничестве", - сказал источник агентства.

По его словам, земельная реформа, наряду с пенсионной, медицинской, судебной и реформой предприятий госсектора, остается одной из самых приоритетных в Украине и находится в фокусе внимания международных партнеров. Однако их формат не является предметом международных рекомендаций и, как и раньше, полностью остается на усмотрение украинской стороны. Источник отметил, что консультации на уровне правительства и дискуссии с участниками рынка и аграрными ассоциациями на тему запуска в Украине рынка земли продолжаются в ранее взятом темпе. Согласованная позиция будет отражена в законопроекте об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который будет внесен в парламент.

Как сообщал УНИАН, 3 июля в ряде украинских СМИ появилась информация о том, что Международный валютный фонд не будет настаивать на проведении Украиной земельной реформы, поэтому данный вопрос не станет помехой для выделения очередного кредитного транша. Однако официального подтверждения этой информации не поступило.

5 июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что МВФ отложит выделение следующего транша Украине в размере до 1,9 млрд долл. из-за неготовности парламента до конца текущей сессии (15 июля) принять земельную реформу.

В настоящее время рабочая группа при Министерстве аграрной политики и продовольствия заканчивает работу над формированием модели запуска рынка земли в Украине и разработкой соответствующего законопроекта об обороте сельхозземель. Ожидается, что в течение месяца данный документ будет подан на рассмотрение правительства, а осенью вынесен в сессионный зал Верховной Рады.

Согласно предложенной правительством модели проведения земельной реформы, покупать земли в случае отмены моратория смогут исключительно граждане Украины - физические лица, максимальный порог собственности одного гражданина не будет превышать 200 га. При этом рабочая группа при Минагропроде допускает возможность продажи земельных участков с учетом ряда ограничений небольшим хозяйствам-юридическим лицам.

В Украине с 2001 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. В октябре 2016 года Верховная Рада продлила его действие до конца 2017 года.

В меморандуме с Международным валютным фондом указано, что Украина планирует до конца мая 2017 года принять закон, регламентирующий оборот земель сельхозназначения, и с 2018 года (после окончания действия моратория) начать продажу сельхозземель.