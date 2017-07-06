Кабмин обсуждает проект земельной реформы с экспертами и фермерами - Гройсман

Правительственный проект земельной реформы проходит широкое обсуждение с экспертами, общественными организациями и объединениями фермеров, чтобы принять пакет правильных и взвешенных решений.

Читайте такжеМВФ официально не подтвердил исключение земельной реформы из меморандума с Украиной - источник

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины со ссылкой на заявление премьер-министра Владимира Гройсмана в ходе визита в Лондон (Великобритания).

"Земельная реформа должна проходить в интересах граждан. Хотим, чтобы это был инструмент развития фермерства. Сейчас мы в диалоге, разрабатываем пакет решений - будем дискутировать и получать обратную связь, с уважением и почтением к народу будем проводить консультации", - подчеркнул глава правительства.

Он обратил внимание, что земельная реформа входит в общий пакет реформ программы сотрудничества с Международным валютным фондом, однако это те преобразования, которые нужны не столько кредиторам и партнерам, сколько самой Украине - для укрепления экономики и изменения качества жизни – наряду с пенсионной реформой и реформой управления госсобственностью.

"Без изменений мы не сможем формировать качественно новую страну", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, украинская делегация под руководством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана 5-7 июля находится с визитом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, где принимает участие в Конференции по вопросам реформ в Украине.

В Украине с 2001 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. В октябре 2016 года Верховная Рада продлила его действие до конца 2017 года.

В меморандуме с Международным валютным фондом указано, что Украина планирует до конца мая 2017 года принять закон, регламентирующий оборот земель сельхозназначения, и с 2018 года (после окончания действия моратория) начать продажу сельхозземель.