Тимошенко: в сахарной отрасли нужны антикризисные меры

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о необходимости разработки антикризисных мер для поддержки сельскохозяйственного машиностроения и сахарной отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании правительства.

«Это следующий шаг, который мы будем осуществлять, потому что наибольшее падение произошло именно в этом направлении, в направлении сельскохозяйственного машиностроения. В ближайшие дни мы сможем рассмотреть такую антикризисную программу, сбалансировать ее с расходами бюджетов всех уровней. Я убеждена, что и этот вопрос мы сможем решить», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр сообщила, что сегодня на заседании правительства в блоке дополнительных вопросов планируется рассмотреть меры по усилению работы в сахарной отрасли. В частности, она уточнила, что речь идет о выделении дотаций сельхозпредприятиям по производству сахарной свеклы, а также установлении специальных цен на природный газ для сахарной отрасли по аналогии с химической и металлургической промышленностями.