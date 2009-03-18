Ющенко: сегодня благоприятные условия для потребкооперации

Сегодня в Украине сложились благоприятные условия для развития потребительской кооперации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая на XX съезде потребительской кооперации Украины.

По словам Президента, сложившиеся в Украине условия сегодня как никогда благоприятны для развития потребительской кооперации.

По его словам, сегодня на сельскохозяйственном рынке существует монополизация первичного оптового рынка, что ставит в невыгодное положение сельскохозпроизводителей. По мнению Президента, именно в эту цепочку должны включаться предприятия потребкооперации и развивать свою сеть для улучшения работы сельхозпроизводителей. "Одна из целей работы - развитие рынков, торговых мест для сельскохозяйственного производителя... необходимо создать широкую сеть кооперативных рынков", - отметил он.

По мнению В.ЮЩЕНКО, для активизации работы кооперации необходимо законодательно урегулировать вопрос развития сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов.