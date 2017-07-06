Индекс борща: насколько подорожало популярное блюдо (инфографика)

Стоимость кастрюли украинского борща с мясом объемом 3,5-4 литра в июне увеличилась по сравнению с маем на 9,2%, до 90,62 грн, что объясняется ростом потребительских цен на большинство ингредиентов этого блюда, сообщила пресс-служба общественного объединения «Экономический дискуссионный клуб» (ЭДК).

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Согласно сообщению, стоимость кастрюли борща без мяса в июне выросла по сравнению с маем на 21,6% - до 28,04 грн.

«По расчетам ЭДК, в июне 2017 года стоимость кастрюли украинского борща объемом 3,5-4 литра составляла: с мясом - 90,62 гривни, без мяса (постного) - 28,04 гривни. Таким образом, первый летний месяц ознаменовался существенным подорожанием стоимости приготовления украинского борща. Так, по сравнению с маем текущего года, в июне борщ с мясом подорожал на 9,2% («плюс» 7,67 грн), постный - на 21,6% («плюс» 4,99 грн)», - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, больше всего цена выросла на овощи, в частности, на капусту - в 1,8 раза, свеклу - в 1,4 раза. Говядина прибавила в цене на 4,5% за килограмм.

Пресс-служба отметила, что по сравнению с июнем 2016 года стоимость борща с мясом для украинцев выросла на 33,4%, без мяса – на 45,9%.

При расчетах аналитики исходили из следующего соотношения ингредиентов в блюде: 600 г говядины, 300 г капусты, 500 г свеклы, 500 г картофеля, 200 г моркови, 200 г лука, 30 г подсолнечного масла и 90 г томатной пасты.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», цены на овощи борщового набора – капусту, картофель, морковь, свеклу и лук – в мае выросли на 43% по сравнению с апрелем в связи с сезонным подорожанием этой продукции и неблагоприятными погодными условиями.