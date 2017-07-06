Украинские аграрии увеличили экспорт кукурузы почти на 20%

Украинские аграрии в 2016-2017 маркетинговом году (МГ, июль 2016 – июнь 2017) экспортировали 20,7 миллиона тонн кукурузы, что на 18,9% превышает показатель предыдущего сезона.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, напомнив, что в 2016-2017 МГ украинские аграрии экспортировали 43,8 миллиона тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства.

Кроме того, согласно сообщению, в минувшем сезоне аграрии поставили на внешние рынки 17,53 миллиона тонн пшеницы (на 3,5% больше по сравнению с 2015-2016 МГ), 5,35 миллиона тонн ячменя (на 21,3% больше) и 304 тысячи тонн других зерновых (на 25,1% больше). При этом отечественные сельхозпроизводители сократили экспорт ржи на 38% - до 11,4 тысячи тонн.

По данным Минагропрода, аграрии нарастили экспорт муки на 15,5% - до 402,9 тысячи тонн.

Как сообщал УНИАН, аграрии в 2016-2017 МГ, по предварительным оценкам, экспортировали зерновых на 6,44 миллиарда долларов, что на 5,6% превышает показатель предыдущего сезона. В натуральном выражении экспорт зерновых составил рекордные 43,8 миллиона тонн.

Предыдущий рекорд экспорта зерновых в Украине был зафиксирован в 2015-2016 МГ на уровне 39,4 миллиона тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, Украина в 2016 году собрала 65,95 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.