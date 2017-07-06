Украина увеличила экспорт сахара в 10 раз

Украинские предприятия с начала 2016-2017 маркетингового года (сентябрь 2016 – август 2017) экспортировали 738,5 тысячи тонн сахара, что в 10,36 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ассоциации сахаропроизводителей "Укрцукор".

Читайте такжеУкраина увеличила выручку от агроэкспорта почти на треть

"За сентябрь-июнь 2016-2017 МГ украинские производители экспортировали 738,5 тысячи тонн сахара. За аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано 71,3 тысячи тонн", – говорится в сообщении.

В то же время, по данным пресс-службы, в июне текущего года украинские предприятия сократили экспорт сахара в 2,3 раза по сравнению с июнем 2016 года – до 6,35 тысячи тонн. Эксперты прогнозируют, что в дальнейшем темпы экспорта этого продукта будут снижаться.

"По прогнозам ассоциации, в дальнейшем темпы экспорта будут снижаться, поскольку цена на мировом рынке также снижается. По нашим оценкам, дальнейшие поставки в текущем МГ будут незначительными", – отметила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия, украинские предприятия за сезон сахароварения, который стартовал 20 августа 2016 года и завершился 11 января 2017 года, экспортировали 344 тысячи тонн сахара, что в 33 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. За этот период, как сообщала ассоциация "Укрцукор", они переработали 13,7 миллиона тонн сахарной свеклы, из которой произвели 2,01 миллиона тонн сахара, при том что потребность украинского внутреннего рынка в 2017 году оценивается в 1,54 миллиона тонн. Всего в Украине в сезон сахароварения работало 42 сахарных завода.

В 2015-2016 МГ аграрии экспортировали 132,2 тысячи тонн сахара.

В 2016 году производство сахарного сырья увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 30%, производство сахара – на 40%.

В 2016 году аграрии заняли под свеклой 284 тысячи га против 239 тысяч га в 2015 году.