В агросекторе в феврале отмечен рост

Аграрный сектор Украины остается единственным, показавшим рост к предыдущему году за последние два месяца, однако по итогам года его результаты должны ухудшиться. Такое мнение высказал УНИАН финансовый аналитик Astrum Investment Management Александр ШКУРПАТ.

По его словам, после выхода данных о промышленном производстве, которое в феврале сократилось на 32% к предыдущему году, сельское хозяйство остается единственной растущей отраслью - за два последних месяца производство сельхозпродукции выросло на 1,1%. Учитывая то, что в январе рост составлял 0,5%, аграрный сектор даже немного ускорил свой рост в феврале. Рост сельского хозяйства является позитивом, как для экономики, так и для внешнеторгового баланса и валютного рынка, куда должна попасть выручка от экспорта. Однако, с учетом сезонности сельского хозяйства, общий результат за год будет зависеть от урожая зерновых во втором полугодии.

«На повторение рекордных показателей 2008 г. надеяться не приходится: негативную роль должно сыграть сокращение кредитования села, погодные условия также могут оказаться хуже, чем в 2008 г. Мы подтверждаем свой прогноз по сокращению добавленной стоимости в аграрном секторе по итогам 2009 г. на 10%», - отметил А.ШКУРПАТ.

Справка УНИАН. В Украине спад промышленного производства в феврале 2009 года, по сравнению с февралем 2008 года, составил 31,6%, в январе-феврале 2009 года против аналогичного периода 2008 года – спад 32,8%, в феврале 2009 года против января 2009 года зафиксирован рост на уровне 5,4%.