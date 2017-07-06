В мире растут цены на продовольствие

Среднее значение индекса продовольственных цен в мире, который рассчитывает ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в июне выросло на 1,4% по сравнению с маем и на 7% по сравнению с маем 2016 года.

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Об этом сообщает пресс-служба ФАО.

Рост мировых цен на продовольствие продолжается уже второй месяц подряд. Отмечается, что он связан с заметным увеличением цен на молочную продукцию, зерновые и мясо, в то время как цены на сахар и растительные масла упали.

Среднее значение индекса цен на зерновые выросло на 4,2% по сравнению с маем и является наивысшим показателем за последний год. «Больше всего увеличились котировки пшеницы, что связно с резким ростом цен на высокобелковые сорта пшеницы вследствие ухудшения погодных условий в Соединенных Штатах», - отмечают в ФАО.

Среднее значение индекса цен на растительные масла снизилось на 3,9%, из-за падения цен на пальмовое и соевое масла.

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Среднее значение индекса цен на молочную продукцию выросло на 8,3%, приближаясь к максимальному уровню за три последних года.

Среднее значение индекса цен на мясо выросло на 1,8%, его рост продолжается уже шестой месяц подряд.

Среднее значение индекса цен на сахар - на 13,4% ниже уровня мая, что стало минимумом за 16 месяцев.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.