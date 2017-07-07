Украинские предприятия увеличили экспорт свинины в 2,7 раза

Украинские предприятия за первые шесть месяцев текущего года экспортировали 3,58 тыс. тонн свинины, что в 2,7 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Ассоциации свиноводов Украины (АСУ).

Читайте такжеЭксперты прогнозируют сокращение производства свинины в Украине

Согласно сообщению, экспорт живых свиней забойных кондиций в первом полугодии вырос в 2,5 раза – до более 1,5 тыс. тонн.

«Учитывая, что объемы импорта по этим товарным позициям как в денежном, так и в натуральном выражении отстают от объемов экспорта, Украина укрепляется в звании нетто-экспортера свиней и свинины. Основным драйвером этого является спрос со стороны Грузии, которая остается основным рынком сбыта свинины и единственным покупателем живца», - сообщила пресс-служба со ссылкой на аналитика АСУ Александру Бондарскую.

По данным ассоциации, выручка от экспорта свинины в первом полугодии составила 7,5 млн долл., а живца – около 2,2 млн долл.

«Кроме торговли свининой и живцом, валютная выручка поступает за счет экспорта свиных субпродуктов, поэтому общий приток валюты от экспорта продукции свиноводства еще больше», - добавила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной фискальной службы, экспорт свинины из Украины в 2016 году сократился в 8,5 раза – до 3,2 тыс. тонн, в денежном выражении экспорт свинины сократился в 10,7 раза – до 5,1 тыс. долл.