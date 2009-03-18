Ющенко одобрил изменения в закон о фермерском хозяйстве

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон «О внесении изменений в закон «О фермерском хозяйстве».

Закон обнародован на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот закон 3 марта.

Документ совершенствует действующее законодательство относительно развития фермерских хозяйств.

В частности, статья 5 закона "О фермерском хозяйстве" дополнена новой частью, которой в соответствии с Гражданским кодексом дается определение обособленной фермерской усадьбы.

Изменениями в статью 11 предусмотрено распространить предоставление финансовой поддержки на безвозвратной основе фермерским хозяйствам, расположенным в горных населенных пунктах, на полесских территориях, определенных в установленном порядке Кабинетом Министров Украины. Кроме того, уточняется порядок использования соответствующими фермерскими хозяйствами средств Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств.