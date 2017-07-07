Украинцам обещают в июле снижение цен на овощи и фрукты

Эксперты прогнозируют, что в июле цены на овощи и фрукты в Украине снизятся в среднем на 25-30%, сообщила пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

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"В июле ожидается снижение цен на овощи и фрукты из-за начала нового сезона, снижение ожидается в среднем на 25-30%", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба, в июне цена овощей и фруктов росла. Больше всего подорожала капуста - на 54%, и лук - на 43%. Картофель подорожал на 19%, морковь - на 18%, свекла - на 38%.

Согласно сообщению, рост цен на свинину на 10% обусловил незначительное повышение стоимости на смежных рынках говядины (на 4%) и курятины (на 2%).

Что касается молока, поскольку производство этого продукта в мае-июне обычно является пиковым, его стоимость в прошлом месяце существенно не изменилась. В июле эксперты прогнозируют возможное незначительное повышение стоимости молока.

"Стоимость молока в июле может незначительно повыситься, операторы рынка ожидают роста цен уже в ближайшие недели, что приведет к увеличению расходов для перерабатывающих предприятий", - цитирует пресс-служба эксперта аграрных рынков УКАБ Евгения Дворника.

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Пресс-служба добавила, что цены на бакалейную продукцию в июне были относительно стабильными, за исключением гречки и сахара, которые подешевели на 6% и 1% соответственно. В текущем месяце цены на эту продукцию, по прогнозам аналитиков, существенно не изменятся.

"Цены на бакалейную продукцию в июле преимущественно останутся стабильными, возможно незначительное колебание в пределах 2-4%", - приводятся в сообщении слова Дворника.

Как сообщал УНИАН, по данным общественного объединения "Экономический дискуссионный клуб", стоимость кастрюли украинского борща с мясом объемом 3,5-4 литра в июне увеличилась по сравнению с маем на 9,2%, до 90,62 гривни, что объясняется ростом потребительских цен на большинство ингредиентов этого блюда. Стоимость кастрюли борща без мяса в июне выросла по сравнению с маем на 21,6% - до 28,04 гривни.

Согласно информации Государственной службы статистики, инфляция в Украине в мае 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем ускорилась до 1,3%, по сравнению с маем 2016 года – до 13,5%. По сравнению с декабрем 2016 года потребительские цены в Украине выросли на 6,2%.