Украина увеличила экспорт молочных продуктов на 23%

Украинские предприятия за первые шесть месяцев текущего года экспортировали 63,2 тысячи тонн молочных продуктов, что на 22,8% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB).

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Согласно сообщению, в июне украинские предприятия поставили за границу 14,5 тысячи тонн молочных продуктов, что на 17,4% больше, чем в июне 2016 года.

"Положительные итоги первого полугодия не удивляют, учитывая мировые тенденции. Рост экспорта обеспечили масло и сухая сыворотка. В то же время, динамика по молоку и сливкам, как сгущенным, так и несгущенным, а также кисломолочной продукции, отрицательная", - отметила пресс-служба.

Так, по данным аналитиков, экспорт сливочного масла вырос более чем в 3 раза - до 12,3 тысячи тонн. Активнее всего украинские предприятия поставляли его в Марокко и Казахстан. Импорт масла в первом полугодии сократился на 66,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 231 тонну.

Экспорт сыров также продемонстрировал прирост. За анализируемый период украинские предприятия поставили за границу 4,1 тысячи тонн этой продукции, что на 21,3% больше, чем в 2016 году. Поставляли его в Казахстан и Молдову. Импорт сыров вырос на 33,3% - до 4,3 тысячи тонн. Больше всего их покупали в Польше и Германии.

По данным пресс-службы, экспорт молока и несгущенных сливок в январе-июне составил 4 тысячи тонн, что на 10,1% меньше, чем за первое полугодие прошлого года. При этом выручка от экспорта составила 2,6 миллиона долларов, увеличившись на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Основными рынками сбыта этой продукции были Молдова и Грузия. Импорт молока и несгущенных сливок в отчетном периоде составил 331 тонну, что на 55% больше, чем в прошлом году. В денежном выражении импорт составил 537 тысяч долларов. Больше всего Украина закупала продукты из Германии.

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Аналитики сообщили, что экспорт молока и сгущенных сливок составил 23,3 тысячи тонн, что на 10,7% меньше, чем в первом полугодии 2016 года. При этом выручка от поставок этой продукции за рубеж выросла на 13,7%, до 40,4 миллиона долларов. Наибольшие поставки осуществлялись в Казахстан и Бангладеш.

Продажи кисломолочной продукции за рубеж за отчетный период сократились на 1,6% - до 1,5 тысячи тонн. Выручка от ее экспорта составила 1,5 миллиона долларов. Поставляли эту продукцию больше в Молдову и Грузию. В то же время, импорт вырос на 35,8% по сравнению с январем-июнем 2016 года, и составил 1,7 тысячи тонн. Основными поставщиками этой продукции в Украину стали Бельгия и Польша.

Согласно информации UFEB, экспорт молочной сыворотки в январе-июне этого года увеличился на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,9 тысячи тонн. Основными рынками сбыта украинской сыворотки стали Китай, Индия и Малайзия. Завозили сыворотку в Украину из Португалии и Германии. Общий объем импорта за первое полугодие вырос на 58,9% - до 518 тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной фискальной службы, объем экспорта сыра из Украины в 2016 году составил 8 тысяч тонн, что на 25,9% меньше, чем за 2015 год. Экспорт несгущенного молока и сливок вырос на 19,3% – до 10,5 тысячи тонн, сливочного масла – на 2,5%, до 12,1 тысячи тонн, а сгущенного молока и сливок – сократился на 17,6%, до 51,9 тысячи тонн.