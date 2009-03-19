В январе-феврале 2009г. предприятиями и физическими лицами – предпринимателями, которые совершают рыбохозяйственную деятельность, было выловлено и добыто в целом 27,9 тыс. тонн рыбы и других водных живых ресурсов, что на 14,1% больше в сравнении с январем–февралем 2008 года. В том числе вылов рыбы увеличился на треть и составил 22 тыс. тонн (78,9% общего объема). Об этом говорится в сообщении Государственного комитета статистики Украины.

Объем добычи других водных живых ресурсов сократился на 25,8% и составил 5,9 тыс. тонн.

В водах исключительных (морских) экономических зон других государство выловлено и добыто 19,5 тыс. тонн (70% общего объема), исключительной (морской) экономической зоны Украины – 6,8 тыс. тонн (24%), во внутренних водоемах – 1,6 тыс. тонн (6%).