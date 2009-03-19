УАК: украинскому АПК нужно 7 млрд. долл. инвестиций ежегодно

Для того, чтобы украинский агропромышленный комплекс имел возможность реализовать свой потенциал, ежегодные инвестиции в основной капитал должны составлять не менее 7 млрд. долл., считает президент Всеукраинской общественной организации "Украинская аграрная конфедерация" Леонид КОЗАЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам сегодня.

По словам Л.КОЗАЧЕНКО, по итогам 2008 года объем инвестиции в основной капитал украинских сельхозпроизводителей составил около 7,7 млрд. грн., при этом для раскрытия всего потенциала отрасли аграрии нуждаются в увеличении притока ресурсов, как минимум, в 7 раз.

«По нашим подсчетам, для того, чтобы сельское хозяйство развивалось динамично и на протяжении следующих десяти лет полностью реализовало свой потенциал, - а если это удастся сделать, то мы в три раза увеличим валовое производство продукции, - для этого нужно ежегодно инвестировать в основной капитал не 7,7 млрд. грн., а 7 млрд. долл.» - отметил Л.КОЗАЧЕНКО.

По его информации, в конфедерации прогнозируют в 2009 году приток инвестиций в украинское сельское хозяйство на уровне 3-4 млрд. грн., при этом основной объем средств планируется получить от иностранных инвесторов.

«Мы ожидаем, что в текущем году могут поступить инвестиции в сельское хозяйство Украины, в основном, из-за рубежа, и минимум 90% таких инвестиций будет направлено именно в основной капитал, и они составят около 3-4 млрд. грн., - сказал Л.КОЗАЧЕНКО. – Это не маленькая сумма, так как мы считаем, что в другие отрасли будет направлено намного меньше инвестиций».

Он также отметил, что сегодня, помимо финансового кризиса и обусловленного им ограничения доступа аграриев к финансовым ресурсам, на развитие отрасли негативно влияет политическая нестабильность.