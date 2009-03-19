Отмена 13% надбавки - негатив для производителей мяса

Отмена надбавки к ввозной пошлине – плохой сигнал для украинских производителей мяса, считает президент Всеукраинской общественной организации "Украинская аграрная конфедерация" Леонид КОЗАЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам сегодня.

Он отметил, что принятие данного решения, с одной стороны, даст возможность наполнить внутренний рынок импортными продуктами питания, при этом окажет негативное влияние на отечественные компании, в частности на мясопроизводителей.

«Это решение позитивное для того, чтобы наполнить частично внутренний рынок продуктами питания, но для производителей мяса в Украине это плохой сигнал», - отметил Л.КОЗАЧЕНКО.

Кроме того, он подчеркнул, что ситуация, когда власть сначала принимает какое-либо решение, и практически сразу его отменяет, дестабилизирует работу отрасли, так как лишает возможности что-либо прогнозировать.

«Пообещали ввести налог, ввели, он побыл две недели, его опять отменили, то есть каждый день принимаются в таком ручном режиме какие-то решения, которые не являются стабильными, и они не дают возможности спрогнозировать перспективы развития и это, безусловно, дестабилизирует», - подчеркнул Л.КОЗАЧЕНКО.

По его словам, в условиях фактически отсутствия поддержки со стороны государства и ограниченного доступа к банковским ресурсам, отечественные сельхозпроизводители испытывают огромные проблемы. Так он сообщил, что с начала года остановилось 27 мясокомбинатов.

Справка УНИАН. 18 марта Кабинет министров отменил действие Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом», вступившего в силу с 6 марта, которым вводится 13-процентная надбавка к таможенным ставкам ввозной пошлины.

Закон предусматривает введение сроком на 6 месяцев временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины. Эта надбавка вводится исключительно с целью восстановления равновесия платежного баланса, состояние которого определено как критическое в соответствии с действующими правилами, и приравнивается к ввозной пошлине в понимании Закона «О едином таможенном тарифе».

На прошлой неделе Япония объявила о намерении принять ответные меры, если действие временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины на импортные товары не будет отменено на импортируемые в Украину японские автомобили.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выступает за отмену этой надбавки, так как ее введение противоречит нормам ВТО.