Минагропрод надеется на принятие Радой закона об органической продукции

Министерство аграрной политики и продовольствия надеется на принятие Верховной Радой законопроекта об органическом производстве, поскольку он создаст лучшие условия для украинских производителей органической продукции и удовлетворит нужды потребителей, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на заместителя министра Елену Ковалеву.

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"Этот законопроект создаст лучшие условия для производителей, ведь благодаря сертификации процесса производства полностью исчезают экспортные технические барьеры. С другой стороны, если продукция будет иметь логотип "зеленый листик", который свидетельствует о том, что продукция изготовлена в соответствии с требованиями ЕС, потребители будут уверены, что такая продукция действительно является органической", - цитирует пресс-служба Ковалеву.

Согласно сообщению, данный документ приведет украинское законодательство в части контроля качества украинской органической продукции в соответствие с европейским. Кроме того, принятие данного законопроекта будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественной органической продукции и расширению внешних рынков ее сбыта.

Пресс-служба добавила, что, согласно данному законопроекту, органическое производство должно быть соответствующим образом сертифицировано. Для такого производства должны применяться специфические и разрешенные вещества и технологии, безопасные для потребителей и окружающей среды. Также документом предусмотрено создание реестра органических производителей, органов сертификации и органических семян.

По данным Минагропрода, в Украине зарегистрировано более 420 производителей органической продукции. Под сертифицированным органическим производством занято 421,5 тысячи га, и еще 550 тысячи га - под сертифицированными дикоросами (травами, ягодами и грибами). Ежегодный объем рынка внутреннего потребления органической продукции составляет 21-22 миллиона евро.

Как сообщал УНИАН, органическое производство является одним из приоритетных направлений работы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в 2017 году.

По прогнозам министерства, рынок внутреннего потребления органической продукции в Украине по итогам текущего года может вырасти до 25 миллионов евро с около 20 миллионов евро в прошлом году.

Ранее министерство сообщало о планах развивать производство органической продукции, чтобы к 2020 году довести ее долю в валовом сельхозпроизводстве до 3%. В настоящее время в Украине для производства органической продукции используется 1% пахотных земель.