МинАП распределило квоту на производство сахара

Министерство аграрной политики Украины своим приказом №178 от 18 марта 2009 г. распределило квоту "А" на производство сахара (для внутреннего рынка) в 2009/2010 маркетинговом году в объеме 1,864 млн. тонн между 70 сахарными заводами.

Об этом УНИАН сообщили в Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины "Укрцукор".

Согласно сообщению, квоту получили 13 предприятий Винницкой области в размере 310,95 тыс. тонн, четыре сахзавода Волынской области - 101,52 тыс. тонн, два сахзавода Житомирской области – 33,95 тыс. тонн, семь сахзаводов Киевской области - 170,7 тыс. тонн, три сахзавода Кировоградской области - 69,5 тыс. тонн, два сахзавода Львовской области - 100,4 тыс. тонн, шесть предприятий Полтавской области - 377,92 тыс. тонн, три сахзавода Ривненской области - 98,95 тыс. тонн, восемь предприятий Тернопольской области - 187,6 тыс. тонн, восемь из Харьковской области - 124,85 тыс. тонн, четыре из Хмельницкой области - 129,81 тыс. тонн, семь из Черкасской области - 103,28 тыс. тонн, одно из Черновицкой области - 20 тыс. тонн и два из Черниговской области - 34,5 тыс. тонн.

Как отметил сегодня на общем собрании Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины "Укрцукор" в Киеве генеральный директор Николай ЯРЧУК, из получивших квоту на производство сахара в новом сезоне не смогут работать, как минимум, 16 сахарных заводов из-за отсутствия оборотных средств и других факторов.

По словам Н.ЯРЧУКА, по итогам 2008 года рентабельность производства сахара составила "минус" 2% из-за низких внутренних цен на продукт. По подсчетам ассоциации, общий убыток сахарных предприятий в прошлом году превысили 1 млрд. грн.

Н.ЯРЧУК напомнил, что в прошлом сезоне переработку свеклы урожая 2008 года осуществляли 70 сахарных заводов против 110 в 2007 году.

Производство сахара в прошлом сезоне составило 1,573 тыс. тонн.

Емкость украинского рынка сахара эксперты оценивают примерно в 2 млн. тонн в год.