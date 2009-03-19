Украина посеяла 300 тыс. га зерновых

Украина на сегодняшний день посеяла около 300 тыс. га яровых культур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня первый заместитель министра аграрной политики Юрий ЛУЗАН.

"Мы посеяли около 300 тыс. га яровых зерновых", – сказал он.

По словам Ю.ЛУЗАНА, аграрии Крыма уже практически завершили сев яровых.

Кроме того, он сообщил, что агрохозяйства провели подкормку озимых на площади почти 3,5 млн. га.