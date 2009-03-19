”Укрцукор” просит ВР и Кабмин помочь в списании штрафа

Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины "Укрцукор" просит Верховную Раду и Кабинет министров посодействовать в решении вопроса списания Антимонопольным комитетом Украины неуплаченных штрафных санкций, которые были выставлены сахарным компаниям в 2005-2006 годах.

Об этом сообщил сегодня на общем собрании ассоциации в Киеве председатель ассоциации "Укрцукор" Николай ЯРЧУК.

"Мы обратились к Верховной Раде и Кабинету министров, чтобы они вмешались в эту проблему и помогли решить вопрос с Антимонопольным комитетом, чтобы он отменил эти штрафные санкции", - сказал он. Соответствующее письмо ассоциация направила в начале второй декады марта.

По словам председателя ассоциации, в условиях финансового кризиса эти штрафные санкции вымывают остатки оборотных средств у сахарных компаний. При этом он не уточнил, выплачивали ли уже компании какие-то суммы штрафа.

Н.ЯРЧУК напомнил, что АМКУ оштрафовал семь сахарных компаний на общую сумму 17,2 млн. грн.