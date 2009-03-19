Объемы реализации ликеро-водочной продукции сокращаются

Налоговики отмечают сокращение объемов реализации ликеро-водочной продукции и тенизацию рынка. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины.

Согласно сообщению, ситуация на рынке ликеро-водочной продукции сегодня была предметом рассмотрения во время рабочей встречи руководства ГНАУ с представителями данной отрасли.

«Несмотря на принятые в 2008 году нормы детенизации ликеро-водочной отрасли (речь идет о введении марок акцизного сбора нового образца и минимальных цен на алкогольные напитки – УНИАН), происходит не только сокращение объемов реализации ликеро-водочной продукции, но и рост теневого оборота», – сказано в сообщении.

С начала года работники налоговой милиции изъяли из незаконного обращения 248,1 тыс. декалитров алкогольных напитков на сумму 65,3 млн. грн., 33,9 тыс. декалитров спирта на сумму 5,6 млн. грн. Кроме того, выявлено 263 факта незаконного изготовления, хранения, сбыта или транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров, прекращена деятельность 117 незаконных производств алкогольной продукции.

Как сообщал УНИАН, в январе т.г. ГНАУ заявляла о том, что выполнить план поступлений в госбюджет-2009 акцизного сбора на основе норм действующего законодательства и фактических объемов подакцизной продукции будет проблематично.

Законом «О Государственном бюджете на 2009 год» предусмотрены поступления акцизного сбора с товаров, изготовленных в Украине, на сумму 12,643 млрд. грн. – в общий фонд и 6,422 млрд. грн. – в специальный фонд. В общий фонд в 2009 г. необходимо собрать в 1,6 раза больше, чем в 2008 г., в специальный – почти в 3,2 раза больше.

При подготовке закона о бюджете его доходная часть вычислялась, исходя из значительно высшей ставки акцизного сбора. Однако, отмечают в ГНАУ, законом от 25 декабря 2008 г. №797-VI „О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам налогообложения”, который вступил в действие с 10 января 2009 г., предусмотрено поэтапное (на период до 2012 г.) повышение ставок акцизного сбора на спирт, алкогольные напитки, пиво, табачные изделия, бензины моторные и новые автомобили.

В 2009 г. доходная часть общего фонда бюджета по подакцизным товарам, которые формируют 90% поступлений акцизного сбора (спирт, алкогольные напитки и табачные изделия), не обеспечена ресурсом в размере около 1,5 млрд. грн. Кроме того, существует риск недопоступления акцизного сбора на сумму около 2 млрд. грн. в спецфонд из-за того, что в законе №797 не учтено повышение ставок на дизельное топливо в среднем в 2,8 раза.