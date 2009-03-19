ВР не поддержала законопроект о хлебопечении

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении проект законопроекта Закона Украины “О хлебопечении в Украине”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта проголосовали 190 (при необходимых 226 - УНИАН) народных депутаты из 439 зарегистрированных в сессионном зале.

Ряд депутатов мотивировали это тем, что принятие данного законопроекта может привести к повышению цен на хлеб. В частности, законопроектом предусматривалось, что основой экономических отношений на рынке хлеба и хлебобулочных изделий являются рыночные (свободные) цены, которые складываются под воздействием спроса и предложения.

В проекте отмечалось, что цены на хлеб и хлебобулочные изделия покрывают расходы на закупку основного и дополнительного сырья, материалов, собственные расходы на производство и сбыт продукции, обеспечивают прибыль, необходимую для технического развития субъекта хозяйствования и решения социальных нужд коллектива.

В нем предусматривалось, что органы исполнительной власти и органы местного самоуправления могут осуществлять заказ субъектам хозяйствования, согласованный с ними, на производство социального хлеба, в необходимых объемах по фиксированной цене, при этом обязаны предоставить дотацию субъекту хозяйствования в сумме, которая бы обеспечила уровень рентабельности не менее 15 процентов. Дотация предоставляется по каждой партии хлеба, или в течение первых 10 дней месяца, следующего за месяцем, на протяжении которого осуществлялись поставки хлебобулочных изделий. Также могут предоставляться целевые дотации незащищенным слоям населения.