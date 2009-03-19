Украина экспортировала 8,5 тыс. тонн сахара

Украина в январе-феврале 2009 года экспортировала 8,5 тыс. тонн сахара, что примерно соответствует объему экспорта сахара за весь 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня председатель Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины "Укрцукор" Николай ЯРЧУК на собрании ассоциации в Киеве.

По его словам, Украина осуществляет экспорт в Казахстан и Узбекистан.

Н.ЯРЧУК отметил, что активизация внешних поставок обусловлена ростом курса доллара по отношению к гривне, благодаря чему украинский сахар стал одним из самых дешевых в мире.

При этом он сообщил, что с начала 2009 года Украина практически приостановила импорт сахара, объем которого по итогам 2008 года составил 80,1 тыс. тонн, что также связано с повышением курса доллара в стране.

Н.ЯРЧУК считает, что в условиях сокращения производства сахара и увеличения спроса на него в мире Украина имеет возможности для наращивания экспортного потенциала.

Согласно данным ассоциации "Укрцукор", в 2008 году Украина экспортировала 8,8 тыс. тонн сахара из произведенных 1,573 млн. тонн.