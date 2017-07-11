Рейсы для коров: Европа доставит в Катар скот самолетами

Чтобы справиться с торговой блокадой арабских стран, Катар начнет поставлять рогатый скот по воздуху. До конца лета в страну самолетами из западных стран перевезут 4 тысяч коров, сообщает Газета.ru.

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"Прошло уже больше месяца с момента разрыва дипломатических отношений с Катаром со стороны Бахрейна, Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и других стран Персидского залива. Союзники, обвиняющие Катар в поддержке терроризма и вмешательстве в дела других стран, объявили, что блокада затянется на неопределенный срок. В качестве посредника продолжает выступать Кувейт, но нет никаких признаков того, что кризис скоро закончится", - говорится в сообщении.

В Катаре проживает всего 2,6 миллиона человек, но страна импортирует 90% продуктов и обладает резервами пресной воды лишь на два дня. Поэтому, когда 5 июня Саудовская Аравия внезапно закрыла единственную сухопутную границу Катара, в стране началась настоящая паника, связанная с опасностью голода в стране. Но спустя некоторое время волнения прекратились. Четыре недели спустя полки супермаркетов Дохи снова полны, а в местных ресторанах нет недостатка в каких-либо блюдах, пишет The Telegraph.

Серьезной нехватки продовольствия удалось избежать благодаря Турции и Ирану, которые помогли заменить поставки из Саудовской Аравии, а также действиям правительства по открытию новых судоходных линий, использованию возможностей государственной авиакомпании Qatar Airways и субсидированию импорта продовольствия.

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Пока что у богатого Катара нет проблем с тем, чтобы накормить своих жителей. 10 июля глава Центрального банка Катара Абдула бин Сауд аль-Тани заявил, что страна готова к длительной экономической блокаде.

"Мы ни в чем не виноваты. У нас нет проблем, мы приветствуем тех, кто интересуется информацией о наших активах, она открыта", - отметил глава катарского регулятора.

Как сообщил аль-Тани, Центробанк Катара обладает запасами в 40 миллиардов долларов и запасами золота на 300 миллиардов долларов, поэтому экономика страны готова выдержать "любой шок", пишет CNBC.

Товары с коротким сроком хранения, такие как овощи и молочные продукты, являются наиболее уязвимой частью разрушенной цепочки поставок. На данный момент Катар зависит от импорта турецкого молока, в результате чего арабские покупатели жалуются на незнакомый язык на этикетках и иногда даже на "иностранный" вкус.