Производство безалкогольных напитков снизилось

В Украине производство безалкогольных напитков в феврале 2009 г. составило 7,3 млн. дал, что на 32,6% ниже показателя за февраль 2008 г. и на 5,3% ниже показателя за январь 2008 г.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По итогам января-февраля текущего года производство безалкогольных напитков составило 14,9 тыс. тонн, что на 29,8% ниже аналогичного показателя 2008 г.