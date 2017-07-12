Украинские аграрии уже собрали почти 4 миллиона тонн зерновых

Украинские аграрии к 11 июля собрали урожай на площади 1,2 млн га (12% от прогноза), намолотив 3,7 млн тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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Согласно сообщению, средняя урожайность зерновых составляет 31,6 ц/га.

При этом пшеницы намолочено 1,4 млн тонн с площади 418 тыс. га (7% от прогноза), ячменя – 2 млн тонн с 628 тыс. га (26%), ржи – 0,4 тыс. тонн с 0,1 тыс. га. Аграрии также собрали 294 тыс. тонн гороха с 123 тыс. га, что составляет 32% от запланированного показателя.

Кроме того, украинские сельхозпроизводители продолжают уборку рапса, которого намолочено 235 тыс. тонн с площади 112 тыс. га (14%).

Всего сбору подлежат 9,4 млн га ранних зерновых и зернобобовых культур.

Как сообщал УНИАН, в ходе весенней посевной кампании аграрии засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 7,17 млн га. Всего зерновыми в Украине засеяно 14,3 млн га (включая 7,15 млн га под озимыми культурами). Общая площадь посева сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составляет 26,9 млн га, что на 152 тыс. га превышает показатель прошлого года.

По информации Государственной службы статистики, украинские аграрии в 2016 году под урожай озимых культур и зеленого корма засеяли 8,1 млн га, что на 3,8% больше, чем в 2015 году. При этом площади под зерновые культуры увеличились на 1,5% – до 7,2 тыс. га.

Согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в 2016 году в Украине было собрано 65,95 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.