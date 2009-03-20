Производство водки и крепких спиртных напитков выросло
15:32, 20 марта 2009Агро
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В феврале на 22,7%
В Украине производство водки и крепких спиртных напитков в феврале 2009 года составило 2,9 млн. дал, что на 22,7% выше показателя за февраль 2008 года и на 17,5% больше, чем в январе 2009 года.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
По итогам января-февраля текущего года производство водки и крепких спиртных напитков составило 5,5 млн. дал, что на 10,5% выше показателя за аналогичный период 2008 г.
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