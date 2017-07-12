На Харьковщине состоялся праздник первого снопа (фоторепортаж)

В Первомайском районе Харьковской области состоялся праздник первого снопа.

Традиционный украинский праздник символизирует начало жатвы, в его основе лежит народная традиция зажинков. По представлениям наших предков, определенные обрядовые действия, песни и тому подобное могли обеспечить хорошую сохранность урожая.

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Во время праздника проводятся обряды с первым снопом и первой горстью скошенного хлеба.

Как сообщал УНИАН, по данным первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка, Украина в 2016-2017 маркетинговом году (МГ, июль 2016 - июнь 2017), по предварительным оценкам, экспортировала зерновых на 6,44 млрд долл., что на 5,6% превышает показатель предыдущего сезона.