Ukrfunding Limited увеличил свое присутствие ”Винницамолоке”

Ukrfunding Limited сконцентрировал 63,88% акций ОАО "Винницамолоко". Об этом сказано в сообщении компании, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, размер пакета голосующих акций юридического лица Ukrfunding Limited увеличился и составляет 20 860 059 шт. - 63,88% уставного капитала ОАО.

Размер пакета голосующих акций юридического лица Ukrcheese Holding Company Limited уменьшился и составляет 0 шт. или 0,0% уставного капитала Общества.

Справка УНИАН. "Винницамолоко" зарегистрировано в форме Открытого акционерного общества, занимается заготовкой, переработкой молока и производством продукции из цельного молока. 2007 год "Винницамолоко" завершило с чистой прибылью 4,545 млн. грн. 63,8% акций "Винницамолоко" принадлежит Ukrfunding Limited.