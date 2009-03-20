Производство пива в Украине сократилось

В Украине производство солодового пива, включая безалкогольное и пиво с содержанием алкоголя менее 0,5%, в феврале 2009 года составило 17,4 млн. дал, что на 9,3% ниже показателя за февраль 2008 года и на 17,9% выше показателя за январь 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, по итогам января-февраля производство пива составило 32,2 млн. дал, что на 10,8% ниже аналогичного показателя за 2008 год.