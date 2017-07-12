Эксперты прогнозируют сокращение урожая зерна в Украине почти на 4 миллиона тонн

Эксперты прогнозируют сокращение урожая зерновых культур в 2017-2018 маркетинговом году (июль 2017 – июнь 2018) на 3,8 млн тонн по сравнению с прошлым годом, до 60,4 млн тонн, из-за уменьшения посевных площадей и недостаточно благоприятных погодных условий.

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Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор компании "УкрАгроКонсалт", кандидат экономических наук Сергей Феофилов.

«Структура посевов по культурам определяется практически только одним фактором – прибыльностью этих культур, поэтому уже в течение более 15 лет площади под зерновыми культурами сокращаются в пользу более маржинальных масличных культур, как на мировом рынке, так и в Украине», - подчеркнул он.

Феофилов отметил, что данная тенденция, наряду с недостаточно благоприятными погодными условиями, обусловят сокращение урожая зерна в 2017-2018 маркетинговом году до 60,4 млн тонн по сравнению с 64,2 млн тонн в прошлом году. «Вполне вероятно, что сокращение урожая не только на территории Украины, но и в других странах-экспортерах зерна приведёт к росту прибыльности выращивания и экспорта зерна», - добавил он.

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Присутствующая на пресс-конференции эксперт масличного рынка компании "УкрАгроКонсалт" Юлия Гаркавенко сообщила, что в Украине ожидается продолжение роста валового сбора масличных культур, однако высокое предложение не означает падения внутренних цен на подсолнечник, рапс и сою в сезоне 2017-2018 годов.

Также она сообщила, что на мировом рынке наблюдается падение цен на подсолнечное масло на 30 долл. - до 750 долл. за тонну по сравнению с прошлым годом, в то время как цена на соевое масло снизилась лишь на 5 долл. - до 732 долл. за тонну.

Эксперт отметила, что украинское подсолнечное масло существенно недооценено на мировом рынке. По ее мнению, преодоление этой негативной тенденции возможно при осуществлении в стране крупного национального проекта по продвижению на мировой рынок подсолнечного масла как пищевого продукта премиум качества. Реализация такого проекта, добавила Гаркавенко, требует консолидации как участников рынка, так и государственной поддержки.

Как сообщал УНИАН, в Украине общая площадь посева сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составляет 26,9 млн га, что на 152 тыс. га превышает показатель прошлого года.

Всего зерновыми в Украине засеяно 14,3 млн га (включая 7,15 млн га под озимыми культурами).

В 2016 году в Украине было собрано 65,95 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.

Нерафинированное подсолнечное масло в 2016 году в Украине было произведено в объеме 4,4 млн тонн, что на 20,2% больше, чем в 2015 году.

Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла. По данным ассоциации «Укролияпром», в 2016 году Украина экспортировала рекордный объем подсолнечного масла – 4,8 млн тонн, что на 23% больше, чем в 2015 году. В денежном выражении экспорт этой продукции составил 4,8 млрд долл. против 4,2 млрд долл. годом ранее.