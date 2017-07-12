В Минагропроде подсчитали, сколько украинских предприятий могут экспортировать свою продукцию

Право поставлять свою продукцию на внешние рынки имеют 1,69 тысячи украинских предприятий, из которых 734 производят продукты питания, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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"В результате активного сотрудничества государства и бизнеса произошло расширение географии экспортных поставок украинской продукции, а также увеличение количества предприятий, которые получили право экспорта на мировые рынки. Сейчас общее количество украинских предприятий, которые имеют право поставлять свою продукцию на мировые рынки, составляет 1693", - говорится в сообщении.

Так, по данным пресс-службы, экспортировать свою продукцию могут 280 производителей мяса и мясных продуктов, 198 производителей молока, 96 производителей рыбы, 66 производителей меда и 64 производителя яиц. Также в список предприятий, которые могут экспортировать продукты питания животного происхождения, вошли производители майонеза и соусов, желатина и моллюсков.

Еще 959 предприятий, которые могут поставлять свои товары за границу, производят несъедобные продукты. Среди них - предприятия, которые производят премиксы и корма (694), пух и перо (83), шерсть и кожсырье (63), казеин (48), ветеринарные препараты (10), органические удобрения, племенные ресурсы и тому подобное.

Пресс-служба добавила, что право экспорта на рынок Европейского Союза имеют 283 украинских предприятия (103 производителя продуктов питания и 180 – несъедобных продуктов).

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 миллиарда долларов (42,5% всего экспорта Украины). Главными продуктами экспорта традиционно были зерновые культуры, растительное масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. Ключевыми рынками сбыта выступили страны Азии (45,9% экспорта, 7 миллиардов долларов), Евросоюза (27,5%, 4,2 миллиарда долларов), Африки (15,7%, 2,4 миллиарда долларов), СНГ (7,7%, 1,2 миллиарда долларов), а также США (0,9%, 45 миллионов долларов).