Госказначейство выплатило аграриям более полмиллиарда дотаций за май

Государственное казначейство Украины выплатило аграриям 528,9 млн грн дотаций за май в рамках программы прямой государственной поддержки отечественной сферы сельского хозяйства, на реализацию которой в 2017 году предусмотрено 4 млрд грн.

Читайте такжеМинагропрод планирует изменить формулу расчета дотаций аграриям

Как сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, всего с начала года аграрии получили 1,32 млрд грн.

Согласно сообщению, получателями дотаций в мае стали 700 сельхозпроизводителей. Остаток средств в размере 105,6 млн грн будет перенесен на следующий месяц.

Пресс-служба напомнила, что в феврале общая сумма дотаций составила 79,8 млн грн, в марте – 241,8 млн грн, в апреле – 473,4 млн грн

Как сообщал УНИАН, в начале февраля Кабмин утвердил порядок ежемесячного пропорционального распределения 4 млрд грн дотаций на поддержку аграрного сектора в 2017 году, призванный компенсировать убытки сельхозпроизводителей от отмены спецрежима налогообложения НДС. Средства будут предоставляться сельхозпроизводителям, которые занимаются прежде всего животноводством, выращиванием винограда, фруктов, ягод, орехов, овощей, табака и сахарной свеклы. При этом на поддержку птицеводства будет направлено не более 50% от общей суммы.

Всего в текущем году на поддержку аграрной отрасли правительство предусмотрело 5,4 млрд грн, что в 20 раз больше, чем годом ранее, и составляет 1% от валового производства сельхозпродукции. Норма о выделении 1% от аграрного ВВП закреплена в Бюджетном кодексе на 2017-2021 годы.