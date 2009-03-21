Китай уверен в продовольственной безопасности

Китай, самая населенная страна мира, может уверенно смотреть на собственную продовольственную безопасность, несмотря на негативные тенденции в мировой экономике, заявил в субботу директор Китайского института международных стратегических исследований генерал-полковник Сюн Гуанкай, передает РИА Новости.

"В Китае продовольственная безопасность в основном гарантирована. Степень самоснабжения продовольствием превышает 95%. Но следует принимать меры предосторожности заблаговременно, рассматривая проблему обеспечения 1,3-миллиардного населения питанием как задачу первой значимости в управлении государством", - сказал эксперт. Гуанкай выступил с докладом по концепции безопасности Китая на проходящем в эти дни в Подмосковье семинаре "Россия и Китай в новой международной среде". Он напомнил, что в первой половине 2008 года был отмечен динамичный рост цен на ведущих мировых фьючерсных биржах сельскохозяйственной продукции. Фьючерсные цены на рис и соевые бобы достигли самого высокого уровня за последние 20 и 34 года соответственно, а цены на пшеницу - исторического рекорда, что вызвало в более чем 40 странах мира продовольственные кризисы и беспорядки. В этой связи китайские власти, по словам Гуанкая, принимают, в том числе, меры по обеспечению значительного количества резервов пахотных земель. Кроме того, в пострадавших от засухи в начале этого года 15 провинциях был введен режим быстрого реагирования первой степени. "Китаю ни в коем случае нельзя рассчитывать на зарубежные страны для обеспечения себя зерном", - подчеркнул эксперт.