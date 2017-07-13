Житомирщина вышла на первое место по динамике роста поголовья крупного рогатого скота – ОГА

Об этом УНИАН сообщили в управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

«По показателю динамики роста численности поголовья крупного рогатого скота (17,3%) и численности поголовья коров (5%) к прошлогоднему показателю, Житомирская область на 1-м месте», - сказано в сообщении.

По состоянию на 1 июля, во всех категориях хозяйств области содержалось 235,4 тыс. голов крупного рогатого скота, что на 34,7 тыс. голов (17,3%) больше, чем на соответствующую дату прошлого года, в том числе коров – 115,9 тыс. голов, что на 5,5 тыс. голов (5%) больше.

Сообщается, что в рейтинге по численности поголовья крупного рогатого скота и в том числе поголовье коров область – на 5-м месте в государстве.

«В течение первого полугодия текущего года реализовано на убой скота и птицы в живом весе 36,1 тыс. тонн, что на 200 тонн (0,6%) меньше чем в прошлом году, это связано с высокими показателями наращивание численности поголовья и сохранения крупного рогатого скота; произведено молока 287,4 тыс. тонн, что на 400 тонн (0,1%) больше прошлогоднего показателя, по производству молока область находится на 4-м месте в государстве.

Произведено яиц 371,7 млн штук, что на 32,8 млн штук (9,7%) больше», - сказано в сообщении.