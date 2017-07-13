Хлебоприемные предприятия южной зоны Житомирщины уже начали прием зерна нового урожая

На Житомирщине хлебоприемные предприятия южной зоны уже начали прием зерна нового урожая. Об этом УНИАН сообщили в управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

“В первой декаде июля текущего года на Житомирщине хлебоприемные предприятия южной зоны начали прием зерна нового урожая», - сказано в сообщении. Также отмечается, что первые партии зерна пшеницы урожая 2017 года уже поступили на ООО «Бердичівзерно» (г.Бердичев), ООО «Сигнет-Центр» (с.Андрушки Попельнянского района), ООО «Чудновский элеватор АИК» (с.Ольшанка Чудновского района) и ряд других.

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Напомним, в этом году аграрии Житомирской области планируют собрать урожай зерна не ниже прошлогоднего: по данным управления агропромышленного развития ОГА, в прошлом году в области собрали 2,1 млн тонн зерна.