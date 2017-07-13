Кабмин удвоил компенсацию по кредитам для мелких фермеров

Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому мелкие фермеры с чистым доходом от реализации продукции до 10 миллионов гривень, а также фермеры, которые разводят крупный рогатый скот, смогут получать компенсацию по кредитам в размере 100% от учетной ставки Национального банка.

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Как сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, компенсация по кредитам для остальных сельхозпроизводителей составит 50% от учетной ставки НБУ.

"До сих пор частичная компенсация по кредитам составляла 50% от учетной ставки НБУ. Внесенные изменения увеличивают такую компенсацию вдвое (100% от учетной ставки НБУ) для малых и средних агропроизводителей и тех, кто выращивает и разводит КРС", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, правительство также предоставило возможность заемщикам получать государственную поддержку по привлеченным в 2017 году кредитам без определения предельной границы процентных ставок за их использование. При этом ограничения по кредитам, которые привлекались в 2015 и 2016 годах, останутся без изменений.

Пресс-служба напомнила, что в текущем году в бюджете предусмотрено 300 млн грн на реализацию программы по удешевлению кредитов для аграриев.

Как сообщал УНИАН, всего в текущем году на поддержку аграрной отрасли правительство предусмотрело 5,5 миллиарда гривень, что в 20 раз больше, чем годом ранее, и составляет 1% от валового производства сельхозпродукции. Данная норма о выделении 1% от аграрного ВВП закреплена в Бюджетном кодексе на 2017-2021 годы. По прогнозам Минагропрода, в следующем году сумма господдержки составит более 6 миллиардов гривень.

Указанные средства будут направлены на бюджетные дотации, техническое переоборудование сельхозпроизводства, удешевление кредитов и страховых платежей, кредитование фермерских хозяйств, стимулирование развития животноводства, садоводства, рыбоводства.