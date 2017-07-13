Аграрии Житомирской области продолжают собирать ранние зерновые, средняя урожайность составляет 37 ц/га

Аграрии области продолжают уборку урожая ранних зерновых и зернобобовых культур. Об этом УНИАН сообщили в управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

«По состоянию на 13 июля ранние зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 1,9 тыс. га, или 1% к прогнозу, намолочено 7 тыс. тонн зерна, при средней урожайности 36,9 ц/га», - сказано в сообщении.

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Также отмечается, что озимую пшеницу обмолочено на площади 0,3 тыс. га, при средней урожайности 35,0 ц/га, намолочено 1,05 тыс. тонн зерна. Озимый ячмень обмолочено на площади – 1,2 тыс. га (12% к прогнозу), намолочено 4,8 тыс. тонн зерна, при средней урожайности 40,2 ц/га; горох обмолочен на площади 0,4 тыс. га (6% к прогнозу), намолочено 1,1 тыс. тонн, при урожайности 28,6 ц/га.

Кроме того, озимый рапс собран на площади 0,5 тыс. га (3% к прогноза) при средней урожайности 19,3 ц/га валовой сбор составляет 0,97 тыс. тонн.

Напомним,сбор урожая ранних зерновых и зернобобовых культур в Житомирской области начался 7 июля.