Минсельхоз США снизил прогноз урожая зерна в Украине

Министерство сельского хозяйства США (USDA) сократило прогноз урожая зерна в Украине в 2017 году на 1,2 миллиона тонн по сравнению с июньским прогнозом – до 61,09 миллиона тонн, сообщается на сайте USDA.

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В связи с этим прогноз экспорта зерна из Украины в 2017-2018 маркетинговом году (МГ, июль 2017 – июнь 2018) снизился до 38,31 миллиона тонн.

Согласно сообщению на сайте ведомства, оценка объемов урожая пшеницы сократилась на 1 миллион тонн по сравнению с июньским показателем – до 24 миллионов тонн. Прогноз экспорта данной культуры снижен на 0,5 миллиона тонн - до 14 миллионов тонн.

В то же время Минсельхоз США сохранил прогноз экспорта кукурузы из Украины в 2017-2018 МГ на уровне 20,5 миллиона тонн при урожае 28,5 миллиона тонн, что соответствует июньским показателям.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии в 2016-2017 маркетинговом году (МГ, июль 2016 – июнь 2017), по предварительным оценкам, экспортировали 43,8 миллиона тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства.

Согласно данным Государственной службы статистики, Украина в 2016 году собрала 65,95 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.