Кабмин планирует до августа разработать целевую программу поддержки фермерства

Правительство намерено до 1 августа разработать целевую программу поддержки фермерства в Украине, которая позволит небольшим фермерским хозяйствам стать основой аграрного сектора страны.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Мы разработаем и презентуем целевую программу поддержки фермерства. Я хотел бы, чтобы эта программа была сформирована до 1 августа. Программа будет охватывать целевую поддержку животноводства, целевую поддержку фермерских хозяйств", - сказал он.

По словам премьера, система поддержки фермерства наряду с внедрением рынка сельхозземель позволит дать новый импульс развитию сельского хозяйства страны на конкурентной основе.

"Мы хотим обеспечить не поддержку холдингов, а поддержку небольших фермерских хозяйств, которые должны стать основой нашего аграрного сектора", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины планирует подготовить действенную программу развития фермерства, которая позволит возродить фермерское движение в стране и создать инфраструктуру сел, включающую социальные объекты.

Также правительство в рамках земельной реформы рассматривает возможность разрешить покупку не только гражданам Украины до 200 га земли, но и семейным фермерским хозяйствам – до 1 тыс. га земли.

Меморандум с МВФ предполагает запуск рынка земли сельхозназначения в Украине с 2018 года.