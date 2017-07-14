Украинские аграрии уже намолотили 6,5 миллиона тонн зерновых

Украинские аграрии к 14 июля собрали урожай на площади 2 миллиона га (22% от прогноза), намолотив 6,5 миллиона тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия. Согласно сообщению, средняя урожайность зерновых составляет 31,8 ц/га.

Читайте такжеМинсельхоз США снизил прогноз урожая зерна в Украине

При этом пшеницы намолочено 3,1 миллиона тонн с площади 904 тысяч га (14% от прогноза), ячменя – 2,96 миллиона тонн с 936 тысяч га (38%), ржи – 1 тысяча тонн с 0,5 тысячи га, овса – 0,6 тысячи тонн с 0,3 тысячи га. Аграрии также собрали 477 тысяч тонн гороха с 205 тысяч га, что составляет 54% от запланированного показателя.

Сообщается, что украинские сельхозпроизводители также продолжают уборку рапса, которого намолочено 445 тысяч тонн с площади 199 тысяч га (24%).

Всего сбору подлежат 9,4 миллиона га ранних зерновых и зернобобовых культур.

Как сообщал УНИАН, в ходе весенней посевной кампании аграрии засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 7,17 миллиона га. Всего зерновыми в Украине засеяно 14,3 миллиона га (включая 7,15 миллиона га под озимыми культурами). Общая площадь посева сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составляет 26,9 миллиона га, что на 152 тысячи га превышает показатель прошлого года.

По информации Государственной службы статистики, украинские аграрии в 2016 году под урожай озимых культур и зеленого корма засеяли 8,1 миллиона га, что на 3,8% больше, чем в 2015 году.

Согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в 2016 году в Украине было собрано 65,95 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.