Продано 55,77% акций “Сахарного завода “Подолье”

За 2,5 млн. грн.

55,77% акций ОАО “Сахарный завод “Подолье” продали за 2,491 млн. грн. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе регионального отделения Фонда государственного имущества Украины в Тернопольской области, 55,77% уставного капитала или 9 964 892 акций предприятия приобрело юридическое лицо. Торги были проведены в Ивано-Франковском филиале Украинской фондовой биржи.

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