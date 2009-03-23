Международная выставка-ярмарка «Чумацкий шлях» отменена

В связи с экономическим кризисом в Кременчуге (Полтавская обл.) отменена 12-я Международная выставка-ярмарка «Чумацкий шлях», которая традиционно проходит в городе в конце апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам мэр Кременчуга Николай ГЛУХОВ.

По его словам, вопрос даже не в выделении средств, необходимых на организацию ярмарки, а в нестабильной работе предприятий, которым нечего будет показать гостям мероприятия.

«Вместе с тем, это не означает, что традиция проведения «Чумацкого шляха» в городе будет прекращена на совсем. Возможно, ярмарка возродится в следующем году», - сказал мэр.

Справка УНИАН. Традиционно в конце апреля в Кременчуге проходит Международная универсальная выставка-ярмарка "Чумацкий шлях". На выставке предприятия из Кременчуга, Киева, Одессы, Миргорода, Комсомольска, Черкасс, Ривного демонстрируют дорожное, сельскохозяйственное и строительное оборудование, строительные материалы, мебель. Финансовые учреждения предоставляют широкому кругу участников и посетителей новые предложения.

В рамках выставки проходят форум «Шаг в европейском направлении», а также ряд семинаров и «круглых столов» с участием ведущих специалистов Украины и зарубежных стран - Польши, России, США, Чехии, Индонезии, ЮАР, Нигерии, Болгарии.

В рамках "Чумацкого шляха" проходят дегустации, "Праздник мороженого", а также "День карьеры", который проводит Молодежный парламент Кременчуга, народный рейтинг "Человек года" и большая шоу-программа.