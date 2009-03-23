В этом году дефицит мяса в Украине составит 500 тыс.т

В текущем году объем дефицита мяса в Украине будет составлять 500 тыс. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске в ходе рабочей поездки в Днепропетровскую область.

По его словам, если рассчитывать на импорт мяса, то следует сделать условия импорта максимально прозрачными.

«Нужно определить, кто будет завозить мясо, какого оно качества, по какой цене? Боюсь, опять начнется борьба за вечно украинское – квоты», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, при современных технологиях Украина может обеспечить продуктами питания до 1 млрд. человек при условии, что о «проблемах АПК будут кричать не 20 депутатов парламента».

Председатель ВР отметил, что государство должно стимулировать собственного производителя продукции животноводства. В.ЛИТВИН подчеркнул, что на будущей неделе ВР восстановит норму трудового законодательства, по которой сельхозпроизводители будут иметь право на учет в центрах занятости.

Спикер парламента также отметил, что государство должно предложить украинским крестьянам-единоличникам программу производства молока, мяса и т.п., и при условии ее выполнения засчитывать крестьянам трудовой стаж.