Сети «Домашний магазин» и «Киевские рынки» заработают уже в марте

Первые продовольственные павильоны сети КП «Домашний магазин» в Киеве планируется открыть до конца текущего месяца. В ближайшие недели также планируется открыть первые мини-рынки новосозданного муниципального предприятия «Киевские рынки».

Об этом сообщил в эфире ТРК “Киев” начальник Главного управления по вопросам торговли и быта Василий ЩЕРБЕНКО.

«Ни на первую, ни на вторую программу средства из городского бюджета не берутся. Это делается за счет предпринимательской деятельности», - отметил он.

В соответствии с распоряжением Киевской городской государственной администрации №219 от 18 февраля 2009 г. утвержден адресный перечень будущих коммунальных магазинов. Их в общей сложности будет установлено по городу 94 (в Голосеевском районе, Днепровском и Оболонском районах, – по 11, Дарницком – 13, Деснянском и Соломенском – по 8, Шевченковском и Подольском – по 10, Святошинском – 9 и Печерском – 3). Схема размещения торговых точек была разработана в Главном управлении градостроения, архитектуры и дизайна КГГА. Предусмотрено, что будут размещаться магазинчики во временных сооружениях. Главному управлению по контролю за благоустройством поручено выдать КП “Домашний магазин” ордера на размещение указанных павильонов по реализации продовольственных товаров.

“Первые “домашние магазины” появятся в этом месяце”, - пообещал в эфире муниципального телеканала В.ЩЕРБЕНКО.

Что касается мини-рынков, которые предусмотрено обустроить на месте стихийных рынков в городе, он сообщил, что сейчас для них изготовляется специальное оборудование. “То есть на следующей неделе у нас также будут “первые ласточки”, - сказал В.ЩЕРБЕНКО.

В соответствии с согласованной в Главархитектуры схемой мест расположения таких торговых площадок, их будет открыто в общей сложности 92 в столице (в Голосеевском районе - 13, Дарницком – 10, Деснянском – 7, Днепровском и Подольском – по 12, Оболонском – 8, Святошинском – 21, Соломенском – 4 и Шевченковском – 5).

В соответствии с распоряжением КГГА №218 от 18 февраля с.г., на новосозданных рынках будут установлены биотуалеты и организован ветеринарно-санитарный контроль и экспертиза продовольственных товаров.

Как отметил В.ЩЕРБЕНКО, к организации работы мини-рынков будут привлечены правоохранительные органы, которые будут обеспечивать не только порядок на торговых площадках, но и привлекать торговцев на рынок и не допускать несанкционированной торговли.

В.ЩЕРБЕНКО также сообщил, что рыночный сбор на площадках предприятия “Киевские рынки” будет составлять в соответствии с решением Киевсовета 2 грн. 55 коп. независимо от вида и количества продукции. Такая же сумма, по его словам, сейчас платится предпринимателями на всех муниципальных рынках столицы. В то же время, согласно информации В.ЩЕРБЕНКО, торговцы должны будут платить средства за платные услуги предприятия, например, за пользование весами, которые находятся на балансе рынка, потому что частный торговец не имеет права использовать частные весы, а только те, которые проверены Госстандартом, – их ежеквартально проверяют и за это платятся деньги. Платным будет также обеспечение предпринимателей специальной одеждой – нарукавниками, передниками и тому подобное для торговцев продуктами питания, а также другие платные услуги.

«Вместе торговцу, чтобы продать на таком рынке свою продукцию придется уплатить - и в целом существует такая пропорция, она не писана, но уже веками сложилась, - что приблизительно платные услуги равны килограмму продукции, который реализует торгующий”, - сказал В.ЩЕРБЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что в течение текущего года планируется открыть 1,5 тыс. социальных магазинов, где “малозащищенные киевляне будут покупать продукты питания по социально-доступным ценам. Также по просьбе киевлян мы оставим в Киеве все действующие рынки. Ведь это удобно для киевлян, и, кроме того, это тысячи рабочих мест”.

22 января с.г. Киевский городской совет принял решение о создании коммунальных предприятий «Домашний магазин» и «Киевские рынки».