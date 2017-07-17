ООН поможет Украине создать систему контроля качества рыбных продуктов

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) в партнерстве с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины запустили проект, основной целью которого является создание в Украине национальной системы безопасности и контроля качества продуктов питания рыбного происхождения.

Читайте такжеЭксперты рассказали, почему в Украине опасно покупать рыбные продукты

Как сообщила пресс-служба FAO, данный проект будет реализован при финансовой поддержке правительства Норвегии.

«Для FAO реализация данного проекта является чрезвычайно важной, особенно в условиях недавней вспышки ботулизма в Украине из-за употребления рыбной продукции. Серьезного внимания требует тот факт, что сегодня не существует надлежащего контроля за санитарно-техническими и санитарно-гигиеническими условиями производства... ФАО имеет значительный опыт в оказании технической поддержки в управлении санитарными и фитосанитарными проблемами в других странах мира. У нас уже есть наработанная база инструментов по большинству вопросов, которые должны быть урегулированы в рамках этого проекта», - приводятся в сообщении слова координатора программ развития FAO в Украине Михаила Малкова.

Отмечается, что реализация проекта будет способствовать улучшению украинской законодательной системы, процессов производства в рыбном хозяйстве и доступа украинских рыбных производителей на международные рынки.

Пресс-служба сообщает, что в рамках проекта будет проведена информационно-разъяснительная кампания для рыбохозяйственных лабораторий по их обязанностям в соответствии с новыми правилами, а также тренинги для инспекторов рыбной продукции по импорту и требованиям к сертификации. Инспекторы пройдут специальное обучение по проверке рыболовных судов, посадочных площадок, рыбоперерабатывающих заводов и управлению качеством и безопасностью продуктов питания.

По данным пресс-службы, реализация данного проекта продлится до апреля 2018 года.

Как сообщал УНИАН, в конце пришлого года Государственное агентство рыбного хозяйства и Генеральная комиссия по вопросам рыболовства в Средиземном море (ГКРС) при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) анонсировали проведение исследования, какие виды морской культуры являются наиболее перспективными для выращивания в Украине. Как сообщила пресс-служба FAO, недавно это исследование было завершено.

По данным Госрыбагентства, украинские рыболовецкие предприятия в 2016 году выловили в украинских водоемах 79,5 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 14% больше, чем в 2015 году, и является рекордным показателем вылова рыбы за последние 20 лет.