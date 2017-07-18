В Украине цены на арбузы и дыни упали до 3-летнего минимума

Арбузы и дыни в Украине подешевели в полтора-два раза. Нынешние цены - самые низкие за последние три года. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.ua.

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На оптовых рынках Западной Украины арбузы продают по 2-3 гривни за килограмм. Примерно такие же цены на юге. А в столице арбузы продают дороже, килограмм обойдется в 3-4 гривни.

Как сообщал УНИАН, эксперты прогнозируют, что в июле цены на овощи и фрукты в Украине снизятся в среднем на 25-30%.

Вместе с тем в июне цена овощей и фруктов росла. Больше всего подорожала капуста - на 54%, лук - на 43%. Картошка подорожала на 19%, морковь - на 18%, свекла - на 38%.