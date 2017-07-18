В Украине продолжает сокращаться сельхозпроизводство

Спад производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-июне текущего года составил 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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В частности, сельскохозяйственные предприятия за отчетный период сократили производство на 3,9%, а население – на 0,7%.

Производство растениеводческой продукции за первые шесть месяцев сократилось на 8,5% по сравнению с январем-июнем прошлого года. Спад производства этой продукции в сельхозпредприятиях составил 31,7%, в то время как хозяйства населения нарастили производство на 0,7%.

В то же время, производство животноводческой продукции за первое полугодие сократилось на 0,9%. Спад производства на сельхозпредприятиях и в хозяйствах населения составил 0,9% и 1% соответственно.

В сообщении отмечается, что данные приводятся в постоянных ценах 2010 года без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году производство сельскохозяйственной продукции в Украине выросло на 6,1% по сравнению с 2015 годом. Сельскохозяйственные предприятия в 2016 году произвели продукции на 9,8% больше, чем годом ранее, а население увеличило производство на 1,5%.