В Украине дорожает сельхозпродукция

Средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Украины в январе-июне 2017 года выросли на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщила Государственная служба статистики.

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Согласно сообщению, продукция растениеводства за отчетный период подорожала на 7,3%, а животноводства – на 26%. В июне по сравнению с маем сельхозпродукция снизилась в цене на 0,3%. В частности, растениеводческая продукция подешевела на 1,7%, а животноводческая – подорожала на 7,1%.

По сравнению с июнем 2016 года средние цены в июне-2017 выросли на 10,2%. В частности, стоимость продукции растениеводства выросла на 5,5%, а животноводства – на 38,6%.

Как сообщал УНИАН, средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Украины в 2016 году выросли на 9% по сравнению с 2015 годом. Продукция растениеводства в прошлом году подорожала на 16,3%, а животноводства – на 1,7%.